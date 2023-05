Dragon Ball Super: quale sarà lo scopo di Black Freezer nel manga?

Dopo il Torneo del Potere, l'Universo 7 si è messo al sicuro da possibili minacce esterne, almeno per un breve periodo di tempo. Ciò però non toglie il fatto che ci siano numerosi tumulti nella galassia dei protagonisti di Dragon Ball Super, con ogni saga che riesce a tirare fuori un nemico inedito e diverso dagli altri.

Mentre Goku e Vegeta si allenavano, anche Freezer si è dato da fare in una Stanza dello Spirito e del Tempo, che gli ha permesso di diventare estremamente più potente. Il cattivo storico di Dragon Ball è così riapparso proponendo una nuova trasformazione colorata, Black Freezer. Adesso, Goku e Vegeta sono nuovamente più deboli del loro rivale, tuttavia quest'ultimo li ha lasciati in vita in un impeto di pietà.

Mentre Dragon Ball Super si sta concentrando sull'arco narrativo di Super Hero, volto a potenziare Gohan, Piccolo, Goten e Trunks, vale la pena concentrarsi sul futuro di Black Freezer per capire quale sarà il suo destino nel manga. Visto il modo in cui Toyotaro e Akira Toriyama stanno costruendo la storia, è difficile che avvenga una morte del sovrano galattico. Le sfide tra Goku e Freezer, o tra Freezer e qualche altro personaggio storico, sarebbero ridondanti e poco innovative, senza contare che mancherebbero di pathos.

Inoltre Freezer non sembra avere grande interesse per loro, aggiungendo il fatto che a livello multiversale ci sono altre minacce da affrontare. In sostanza, questa forma potrebbe apparire ben poco e non come rivale di Goku e Vegeta. E voi cosa pensate del futuro di questo personaggio? Inoltre, Black Freezer potrebbe essere l'ultima trasformazione dell'alieno.