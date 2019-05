Dragon Ball Super: scopriamo come Majin Bu è riuscito a diventare più forte

Il capitolo 48 di Dragon Ball Super ha reso protagonista Majin Bu di una performance eccezionale contro Moro, sfoderando le sue nuove tecniche che hanno sbalordito perfino Goku e Vegeta, due guerrieri in possesso di una forza straordinaria.

Majin Bu, infatti, non solo è riuscito ad annullare tutti gli attacchi di Moro, mostrando un'eccezionale capacità rigenerativa, ma ha anche colpito il villain diverse volte con una raffica di pugni. Le abilità magiche di Moro sembrano essere inefficaci contro Majin Bu, e quest'ultimo si dice addirittura deluso dal livello combattivo dell'antagonista. Le reazioni di Goku e Vegeta sono totalmente giustificate: i due saiyan hanno combattuto al loro massimo ma hanno incassato una sonora sconfitta.

Come ha fatto, allora, a diventare così forte Majin Bu? Ricordiamo che Bu si era addestrato duramente prima del torneo del potere proprio per parteciparvi, dimostrando le sue capacità nell'incontro di esibizione indetto dal Gran Sacerdote. Alla fine non è riuscito a prendere parte alla Royal Rumble poiché si era addormentato, perciò non abbiamo capito quanto effettivamente fosse migliorato grazie all'allenamento.

Ma la discriminante più importante è sicuramente rappresentata dalla fusione con il Daikaioh, come ci riporta Merus, che è riemerso nella coscienza di Majin Bu essendo uno storico nemico di Moro. Bu riesce gradualmente a ad apprendere tutti i poteri del Daikaioh, accumulando un grande potere. Alla fine del capitolo, infatti, riesce anche a sviluppare delle capacità curative, molto utili per la battaglia finale con Moro.

L'ultimo capitolo, infatti, ha messo in scena un genocidio di namecciani, e i sopravvissuti si contano sulle dita di una mano, rendendo vane perfino le nuove abilità di Bu.