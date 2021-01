Dragon Ball Super: scopriamo l'incredibile potere di Jaco

Dragon Ball Super è ricco di personaggi dotati di abilità che superano costantemente ogni limite. Notiamo però come anche Jaco sembra essere in grado di poter aiutare i protagonisti nelle loro battaglie, contando su di una capacità fino ad ora mai approfondita.

Il poliziotto galattico, inizialmente introdotto nel manga Jaco the Galactic Patrolman di Akira Toriyama, è presente nella serie sequel di Dragon Ball fin dai sui primi capitoli ed è diventato una presenza fissa al fianco dei Saiyan che abitano la Terra. Mentre questi ultimi sono impegnati in numerosi scontri per i quali è richiesto un livello di potenza ben superiore a quello posseduto dai terrestri, Jaco ha dato prova di possedere una caratteristica in grado di eguagliare quella dei potenti guerrieri.

Tale peculiarità risiede nella vista dell'alieno, egli infatti, come possiamo vedere nell'immagine al termine della news, ha la possibilità di seguire con lo sguardo movimenti talmente rapidi da non essere visibili nemmeno agli occhi del namecciano Piccolo. In particolare Jaco ha potuto osservare l'arrivo di Goku in modalità Ultra Istinto, successivamente tutto il gruppo di protagonisti ha dovuto fare affidamento sul poliziotto per comprendere al meglio i movimenti del Saiyan.

Seppur in questa occasione l'utilizzo dell'incredibile capacità dell'alieno sia stato più evidente, non è la prima volta che il pattugliatore la sfrutta, in passato infatti era stato in grado di notare il veleno contenuto nelle mani di Frost ed anche di seguire i movimenti di uno scontro tra Goku e Freezer.

Sembra che questa potenzialità nascosta di Jaco sia una caratteristica della propria razza che ben si accoppia al già parecchio sviluppato udito del guerriero. Voi cosa ne pensate? E possibile che l'alieno, grazie al proprio potere, diventi un elemento importante per sconfiggere i prossimi nemici che appariranno nel manga? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordo inoltre che è iniziato un nuovo arco narrativo in Dragon Ball Super e ci siamo chiesti quanto possa essere simile alla saga di Cell. Per chi fosse interessato lascio anche una news riguardante la vera forza del Gran Sacerdote in Dragon Ball Super.