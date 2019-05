Dragon Ball Super: scopriamo il nuovo disegno dello Special Project: Toyotaro Drew It!!

Il manga di Dragon Ball Super, come saprete, è disegnato da Toyotaro, il mangaka scelto da Akira Toriyama come suo successore, grazie al lavoro svolto con la realizzazione del manga non ufficiale Dragon Ball AF e alla sua conoscenza dell'opera originale. Ogni mese Toyotaro pubblica un artwork sul sito ufficiale di Dragon Ball giapponese.

Si tratta di quello che è stato chiamato “Special Project: Toyotaro Drew It!!” e fino ad oggi Toyotaro ha realizzato i disegni di molti personaggi, in particolare di Lunch, Chapa con Oob, Tamburello, Man-Wolf, Tapion, Janenba, Broly, Ozotto, Ginyu, Bardock, Paragus, King Cold, l'equipaggio speciale di Bardock, Onio con sua moglie , Shiirasu e Great Saiyaman.

Per il suo ingresso nel 2019, l'autore ha deciso di celebrare un personaggio diventato secondario. Stiamo parlando Nail, il più potente guerriero Namecciano guardia del copro del Capo Anziano di Namecc, che, una volta sconfitto da Freezer, ha decido di unirsi permanentemente con Piccolo, generando un guerriero ancora più potente.

Nell'artwork che potete ammirare un fondo alla notizia, potete vedere Nail stremato da uno scontro, con gli abiti distrutti dal combattimento. Toyotaro di recente ci ha mostrato gli inconvenienti del mestiere, mentre il manga di Dragon Ball Super è arrivo al capitolo 48, che ha ribaltato le sorti di uno scontro con un colpo di scena.