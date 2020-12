Dragon Ball Super: scopriamo quali potrebbero essere le nuove abilità di Vegeta

La battaglia contro il malvagio stregone Molo è giunta al termine ed i fan sono ora curiosi di scoprire quale sarà il futuro dei personaggi di Dragon Ball Super. Scopriamo insieme quali potrebbero essere le nuove abilità di vegeta ed il ruolo che lo attende nelle prossime pagine del manga.

Il Divoratore di Pianeti è stato sconfitto ma purtroppo molti fan sono rimasti delusi dall'importanza data a Vegeta nelle ultime pagine di Dragon Ball Super. Nonostante l'allenamento conseguito dal principe dei Saiyan sul pianeta Yardrat, per sconfiggere il nemico è stato ancora una volta necessario il potere di Goku, ciò però non impedisce di prevedere nel futuro dell'eterno secondo diverse situazioni in cui egli possa nuovamente farsi valere.

Per prima cosa sappiamo che Vegeta non ha avuto modo di apprendere tutte le potenti tecniche conosciute dagli abitanti di Yardrat. È perciò possibile che il guerriero torni sul pianeta per accrescere ulteriormente la propria forza e raggiungere un livello di potenza che super quello di chiunque altro.

In alternativa potrebbe concentrare i propri sforzi nella padronanza della Fissione Spirituale Forzata, tecnica che permette al Saiyan di annullare le fusioni e le abilità di assorbimento energetico. Se con questa mossa il guerriero fosse in grado di inibire addirittura le trasformazioni, in un'ipotetica battaglia contro Goku, egli potrebbe finalmente sconfiggere il suo eterno rivale.

La stessa tecnica potrebbe invece essere sfruttata per potenziare i propri alleati, come abbiamo visto accadere durante la battaglia con Molo, nella quale Vegeta ha trasferito l'energia della terra al protagonista.

Ulteriore possibilità è che egli riesca, come il protagonista, ad utilizzare l'Ultra Istinto. Questa nuova forma infatti non sembra qualcosa di irraggiungibile per il Saiyan che, come Goku, si è allenato con Whis e Beerus e sembra quindi avere tutte le carte in regola per diventare forte come il proprio rivale.

Infine Vegeta potrebbe essere in grado di imparare la più potente delle abilità viste nel manga, ovvero la Genkidama. Negli ultimi capitoli di Dragon Ball abbiamo visto il Saiyan sfruttare una tecnica molto simile, ciò rende plausibile che egli sia in grado di accumulare energia da sfruttare proprio per dar vita alla mossa che Goku ha imparato da Re Kaioh.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi che ruolo avrà Vegeta nelle prossime pagine di Dragon Ball Super? Scrivetecelo nei commenti.