Dragon Ball Super: Qual è la vera forza del Gran Sacerdote?

Dall'ultimo capitolo di Dragon Ball Super abbiamo potuto constatare nuovamente quanto la potenza del leader degli angeli sia superiore a quella di qualunque altro personaggio incontrato finora da Goku ed i suoi amici. Entriamo più nel dettaglio.

Tra le pagine del numero 67 del manga disegnato da Toyotaro abbiamo appreso come il Gran Sacerdote abbia ucciso Merus prima di riportarlo in vita privandolo della sua precedente condizione di angelo. Questo avvenimento ha ricordato ai fan la superiorità del personaggio rispetto a molti altri, tornando così a domandarsi a cosa sia paragonabile il potere di cui dispone.

Non esiste attualmente una risposta certa, ma grazie ad alcune reazioni di Beerus ed alle sue conoscenze sappiamo che il Consigliere è certamente più forte del Dio della Distruzione ma anche di tutti gli Angeli. Infatti la stessa divinità dell'Universo 7 ammette che l'alieno sia il guerriero più forte del multiverso e gli unici a poter rivaleggiare col Gran Sacerdote potrebbero essere i due Zeno, ai quali però il primo fa da mentore.

Tra le capacità possedute dal leader degli angeli, quella di resuscitare i morti è la meno sorprendente all'interno di una saga come Dragon Ball. Ciò che invece stupisce è la semplicità con cui il potente personaggio riesca a fermare Beerus con un singolo dito senza l'ausilio di abilità magiche. Inoltre pare che sia immortale e che tramite la divinazione possa apprendere ciò che accade in qualunque luogo dell'universo.

Purtroppo non sono state molte le occasioni di vedere il Consigliere in azione e non ci resta altro che continuare a leggere il manga nell'attesa che vengano svelate ulteriori capacità. Infine ricordo che con l'inizio del nuovo arco narrativo ci siamo posti numerose domande quali la possibilità che giunga un esercito di Molo in Dragon Ball Super e l'eventuale presenza di elementi in comune con la saga di Cell nella nuova parte di Dragon Ball Super.