Dragon Ball Super: scopriamo con un video i segreti della nuova tecnica di Vegeta

Dopo la pubblicazione del capitolo 61 di Dragon Ball Super su MangaPlus gli appassionati della nuova serie firmata Toriyama e Toyotarō sono rimasti sorpresi dal ritorno in grande stile del Principe dei Saiyan, che affrontando apertamente lo stregone Molo ha mostrato una nuova, incredibile, abilità. Scopriamo insieme i dettagli.

Giunto sulla Terra Vegeta dice direttamente a Goku di farsi da parte, e lasciare a lui la battaglia con Molo. Nonostante i dubbi iniziali dei suoi compagni, l'orgoglio e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà il suo avversario fanno si che Vegeta riesca nel suo intento, sfoggiando anche una nuova, strepitosa, tecnica, appresa su Yardrat.

"La Fissione Spirituale Forzata" è questo il nuovo asso nella manica del Principe dei Saiyan, e come viene descritto nel nostro video, legato all'articolo, questa tecnica è in grado di assorbire energia da Molo, formando una sfera che poi Vegeta scaglia direttamente contro Molo. Nelle circa 50 tavole di Toyotarō abbiamo visto numerosi attacchi di questo tipo, e considerando le parole di Vegeta, sembra che il Saiyan stia facendo tutto questo per redimersi.

Un aspetto molto importante, che porterà nuovi cambiamenti nella narrazione di Dragon Ball Super, riguarda la capacità di far tornare le particelle di energia nei luoghi dai quali era stata assorbita in passato, vediamo infatti tornare in vita il pianeta Neo Namek, con i suoi abitanti.

Ricordiamo inoltre che Molo ha raggiunto la sua forma finale, vuol dire che siamo vicini alla conclusione della saga?