Dragon Ball Super, scovato un easter egg nel capitolo 41 del manga

Il più recente capitolo del manga di Dragon Ball Super ha finalmente alzato il sipario sullo scontro più atteso del Torneo del Potere, l’evento organizzato dal sommo Zeno, che tuttavia è ormai prossimo alla propria conclusione. È proprio durante questo sensazionale combattimento che i fan hanno scovato un buffo easter egg...

Come probabilmente saprete, lo scontro in questione è quello che vede Goku, in possesso dell’Ultra Istinto perfetto, fronteggiare il mastodontico Jiren il Grigio, che recentemente ha scatenato tutta la propria forza. Il combattimento è, come prevedibile, uno dei più interessanti dell’intero franchise di Dragon Ball, e addirittura qualcuno ha scovato un riferimento al leggendario scontro tenuto Goku e Piccolo durante la finale del terzo Torneo Tenkaichi (capitolo 191 del manga originale di Dragon Ball / episodio 147 della prima serie omonima).



Una delle tavole disegnate da Toyotaro riproduce piuttosto fedelmente una scena del suddetto combattimento, dove Goku piazzava un potentissimo destro nel ventre del nemico, provocandogli un dolore immenso. In calce all’articolo vi proponiamo infatti non solo al tavola incriminata di Dragon Ball Super, ma anche quella del manga originale di Dragon Ball, in modo tale che possiate contrapporre le due immagini e notarne tutte le similitudini.

Dopo questa precisa scena, in Dragon Ball Super, Goku credeva di avere ormai la vittoria in pugno, ma quando l’effetto dell’Ultra Istinto è terminato, il guerriero è rimasto privo di forze e Jiren è immediatamente passato in vantaggio. Di conseguenza, come nell’anime, il Saiyan dovrà nuovamente contare sui propri compagni per avere qualche speranza di vincere il Torneo del Potere.

In attesa di assistere al finale della competizione - che molto probabilmente non sarà poi così diverso da quello proposto dall’anime - cosa ne pensate di questo nuovo easter egg? Ve n’eravate già accorti?