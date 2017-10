Dragon Ball Super: se avevate ancora dubbi, ecco perché il SSJ4 non è canonico!

Chenon sia mai stato un progetto canonico è ovvio, pur essendo stato considerato per anni un sequel effettivo di. Questo fino a, che pare averlo. E, se non vi eravate ancora convinti, ecco un'ulteriore riprova pervenutaci dall'ultimo capitolo del manga.

Attenzione possibile Spoiler

Molti fan, infatti, amano Dragon Ball GT e soprattutto la celebre trasformazione del Super Saiyan 4, ma la presenza di Dragon Ball Super nella continuity dell'opera di Akira Toriyama ha definitivamente spazzato via ogni possibile tentativo di canonizzazione da parte dei fan. Ciò è apparso chiaro sin dalle prime apparizioni di Super con l'avvento di personaggi come Beerus o il Super Saiyan God, che appaiono su un livello di potenza decisamente superiore rispetto ai vari Super Saiyan 4, Baby e via dicendo.

Ma l'ulteriore conferma ci arriva proprio dal capitolo numero 29 del manga di Dragon Ball Super: nell'opera supervisionata da Toriyama e disegnata da Toyotaro, infatti, abbiamo assistito a un combattimento inedito tra Goku e Toppo dell'Universo 11 nel corso del pre-torneo dimostrativo, volto a illustrare al doppione di Zeno proveniente dal futuro di Trunks le basi del combattimento.

In questa occasione, nel corso del duello tra il protagonista e il leader dei Pride Troopers, dopo aver tentato di tener testa a Toppo con il Super Saiyan 3, l'eroe si ritrova a utilizzare il Super Saiyan God: in questa occasione, Goku definisce il God come "il quarto livello" del Super Saiyan dopo il numero tre.

Insomma, non c'è più storia e se ancora speravate che prima o poi Dragon Ball GT e i suoi protagonisti diventassero in qualche modo canonici pare che il manga di Dragon Ball Super deluderà le vostre aspettative - visto che, in tal caso, il quarto livello di Dragon Ball GT diventerebbe una sorta di Super Saiyan 6, considerato che dopo il SSJ God c'è anche il Super Saiyan Blue.