Dragon Ball Super: e se il potere di Jiren fosse nei suoi occhi?

Continuano le teorie sui nuovi personaggi di: uno dei combattenti più enigmatici del Torneo del Potere è, un combattente incredibilmente forte le cui abilità spaventano persino gli dei della distruzione: qual è il vero segreto dietro la sua forza?

Attenzione possibile Spoiler

Su Reddit, nelle ultime ore, prende forma una teoria interessante: il segreto, forse, potrebbe stare tutto negli occhi di Jiren, assumendo quindi che esista una connessione tra essi e la spaventosa forza del combattente dell'Universo 11. Alcuni fan, infatti, hanno notato che gli occhi del guerrieri si accendono di una scintilla particolare ogni volta che sta per fare la sua mossa, a quanto pare sfoggiando per breve tempo un lampo argentato.

Qualcuno parla addirittura di potere oculare, che permetterebbe a Jiren di entrare in un'altra dimensione (ma non siamo mica finiti in Naruto, giusto?), eppure il presunto bagliore argentato riconduce ancora una volta alla Modalità Ultra Istinto, seppur nelle scorse settimane sembrava che il vero potere di Jiren risiedesse nella sua profonda e lunga meditazione - che diventerebbe, a questo punto, una sorta di "ricarica forzata" di questo misterioso potere.

Ogni dubbio, sicuramente, sarà sciolto a breve: il Pride Trooper, infatti, è pronto a scendere nuovamente in battaglia nei prossimi episodi, dopo aver avvertito che l'Ultra Istinto si è nuovamente risvegliato in Goku.