Dragon Ball Super: secondo una teoria Beerus sarebbe legato al destino dei Saiyan

Nei giorni scorsi sono emersi in rete i primi spoiler del capitolo 69 di Dragon Ball Super, che mostrerà l'inizio dell'allenamento di Vegeta con Beerus, e anche un'intrigante discussione avvenuta tra i due, durante la quale il Dio della Distruzione ha mostrato particolare interesse per le vicissitudini che hanno portato alla scomparsa dei Saiyan.

I fan sono rimasti alquanto sorpresi dal vedere un'interazione di questo tipo da parte di Beerus, quasi come se gli autori, Toriyama e Toyotaro volessero sottolineare il suo legame col tragico destino che ha portato al genocidio dei Saiyan, e alla loro quasi totale estinzione. Dopo diverse domande poste dalla divinità, lo stesso Vegeta afferma che la morte di milioni di Saiyan è stata causata dall'ambizione di suo padre, parole alle quali Beerus reagisce in una maniera piuttosto inaspettata.

Essendo il Dio della Distruzione dell'Universo 7, Beerus è sicuramente a conoscenza di cosa ha effettivamente designato la distruzione del pianeta Vegeta e lo sterminio dei Saiyan, e per quanto ad oggi lui appaia come un alleato molto importante nell'avventura dei Guerrieri Z, il suo coinvolgimento nel destino della razza di Goku e Vegeta non è da escludersi.

Secondo alcuni appassionati Beerus avrebbe addirittura costretto in qualche modo Lord Freezer ad ucciderli, o semplicemente avrebbe deciso di aiutare l'imperatore nella battaglia. Idee forse troppo drastiche, che porterebbero ad un retcon improbabile, riguardante Freezer, uno dei personaggi ormai considerati storici all'interno della narrativa di Dragon Ball.

Voi cosa ne pensate? Credete che Beerus sia davvero legato alla successione di eventi che hanno portato alla distruzione dei Saiyan? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che secondo un insider sono in arrivo sviluppi interessanti, e vi lasciamo alla prima pagina del capitolo 69, con il pianeta Cereal.