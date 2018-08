Dragon Ball Super: secondo una teoria, è Broly il saiyan della profezia di Beerus

All'inizio della serie televisiva di Dragon Ball Super, lord Beerus fa riferimento a una profezia avuta in sogno sulla comparsa di un leggendario Super Saiyan God in grado di rivaleggiare con lui. Secondo una teoria, questa predizione potrebbe in qualche modo collegarsi a Broly.

Tutto condurrebbe all'ipotesi secondo la quale, nonostante sia stato Goku a sbloccare il Super Saiyan God e - apparentemente - realizzare la profezia di Beerus, il leggendario guerriero che dovrebbe sfidare il dio della distruzione debba ancora fare la sua comparsa. Ciò è dovuto al fatto che, nonostante la trasformazione, Goku non sia riuscito infine a sconfiggere il suo avversario.

C'è da ammettere che la trasformazione di Broly, il Super Saiyan Leggendario, è un'evoluzione del potere saiyan diversa dal God e corrisponde a una sorta di anomalia secondo la quale, ogni mille anni, nascerebbe un guerriero che, trasformato in Berserker, ottiene una potenza inimmaginabile al costo dell'autodistruzione. Tuttavia, dal momento che le recenti informazioni hanno confermato che Broly dovrebbe essere l'avversario più forte mai incontrato dai protagonisti, la teoria che ha preso corpo vorrebbe che sia proprio il figlio di Paragas il guerriero che potrebbe donare a Beerus un duello degno di questo nome.

C'è però da considerare un ulteriore aspetto: la figura leggendaria comparsa in sogno a Beerus potrebbe anche essere Yamoshi, il primo guerriero Super Saiyan della storia. Qual è il collegamento tra Broly, Yamoshi e Beerus?