Dragon Ball Super: segnate gli appuntamenti nel calendario ufficiale di novembre

La festa di Halloween è passata e, con essa, anche il mese di ottobre. L'avvio di novembre potrebbe condurre il franchise di Dragon Ball Super ad arricchirsi di piacevoli sorprese, tuttavia fino ad allora non possiamo che iniziare a segnare gli eventi più importanti sul calendario ufficiale.

Secondo le più recenti indiscrezioni, infatti, un nuovo anime di Dragon Ball Super sarà annunciato proprio tra la fine di questo mese e gli inizi di dicembre. Ovviamente non sappiamo ancora se Shueisha rivelerà il web anime settimanale o la seconda stagione, tuttavia tutti gli indizi sembrano condurre ad una sorpresa entro la fine del 2022. Vi suggeriamo comunque di continuare a seguirci sui nostri canali per non perdervi alcun aggiornamento ufficiale in merito all'argomento.

Ad ogni modo, nelle scorse ore la casa editrice ha deciso di condividere in rete il calendario ufficiale del mese di novembre a tema Dragon Ball, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia. Oltre ai giorni divisi per settimana non manca una speciale illustrazione su sfondo rosso dedicata al Principe dei Saiyan, Vegeta, nella tuta della sua prima comparsa, e a Goku.

