Dragon Ball Super: il segreto di Goku per controllare l'Ultra Istinto Perfetto

Nonostante l'Ultra Istinto, Goku non ha potuto nulla contro Molo, brutale antagonista del nuovo arco narrativo. Ma dopo l'addio al Pattugliatore Galattico Merus, il Sayan ha finalmente imparato a padroneggiare la sua abilità definitiva.

Per poter fronteggiare il nuovo potentissimo nemico che minaccia l'universo, Goku e Vegeta hanno dovuto chiedere aiuto a Merus, un membro della Pattuglia Galattica che si scopre essere in realtà un angelo. Merus ha limitato le arti di Molo, ma alla fine è stato eliminato dall'esistenza per aver violato le leggi angeliche.



Nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super, Goku è sotto shock per la triste dipartita del suo amico, ma nonostante ciò non si lascia trasportare dalla rabbia, come successe ad esempio per la fine di Crilin nella Saga di Freezer.

Solitamente, i Sayan sfruttano tutta la loro ira per alimentare i propri poteri, ma questa volta Goku incanala le sue emozioni in un modo alternativo. "Merus potrebbe essere scomparso, ma la sua volontà vivrà in me", afferma immediatamente Goku. Finalmente, pare che ora Kakarot riesca a controllare il potere dell'Ultra Istinto Perfetto. Per Molo, sembra arrivata la fine; l'antagonista di Dragon Ball Super verrà eliminato da Goku.

Questo evento dimostra che né la furia né la calma totale sono le emozioni giuste per arrivare a padroneggiare l'Ultra Istinto. L'eredità di Merus si è rivelata essere il carburante perfetto per questa tecnica. L'angelo ha donato un'ennesima grande lezione a Goku in Dragon Ball Super.