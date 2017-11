Dragon Ball Super: sembra che Kefla non sia stata ben accolta dai fan!

Non è un segreto che i fan diamino le trasformazioni e le fusioni tanto quanto i combattimenti mozzafiato della serie, ma proprio l’ultima fusione proposta dalla più recensione incarnazione del franchise sembrerebbe aver spaccato in due il fandom di

Attenzione possibile Spoiler

A quanto pare, la recente fusione fra Kale e Kaulifla, quella Kefla così agile e spavalda che sta dando tanto filo da torcere persino ad un veterano come Son Goku, avrebbe accolto i favori di una fetta di fan anche piuttosto entusiasti di vedere finalmente una fusione ‘tutta al femminile’, scatenando al contempo l’irrefrenabile odio dell’altra. Proprio il suo smisurato potere ed il modo in cui abbia recentemente schiacciato un Super Saiyan Blue come Goku, sarebbero le motivazioni del profondo disprezzo nutrito nei confronti del personaggio.



Per le due Saiyan del Sesto Universo, quello di fondersi è stato un gesto disperato, nonché l’ultima speranza di prevalere sul principale difensore della nostra Terra: Caulifla era troppo spossata per continuare a lottare, ma il suo potere moltiplicato per quello di Kale -attraverso i magici orecchini potara- ha dato vita ad una nuova combattente in grado di ribaltare le sorti dello scontro e ridicolizzare un Super Saiyan God senza neanche trasformarsi. Durante l’episodio trasmesso soltanto ieri, la fanciulla ha poi superato i propri limiti quando, trasformata in Super Saiyan, ha avuto la meglio sul nostro eroe potenziato addirittura dal Super Kaioken Blue!



Nonostante alcuni fan non riescano a comprendere come tutto questo sia potuto accadere, Dragon Ball Super ha già spiegato a dovere la fonte dello smisurato potere della fusione fra le due donne: i potara. Mentre la fusione effettuata attraverso la Danza Metamor (quella utilizzata per dar vita a Gogeta e Gotenks) si limita a sommare i poteri dei due singoli individui, quella offerta dai magici orecchini dei Kaioshin moltiplica il risultato per diverse decine di volte. Lo stesso Goku, durante l’episodio, ha ammesso di percepire un’aura praticamente infinita, confermando la spiegazione fornita dell’Angelo Vados.



I fan potranno dunque continuare a detestare Kale, Caulifla e la loro fusione per i motivi più disparati, ma la mostruosa forza esibita da Kefla sembrerebbe quantomeno legittima - soprattuto se si considera che Goku è tutto fuorché in perfetta forma, in quanto, dopo la sconfitta riportata durante lo scontro con Jiren, non si è ancora ripreso completamente.

Dragon Ball Super torna domenica prossima con un episodio che vedrà Goku sfoggiare nuovamente l'Ultra Istinto: basterà questa sua fantomatica abilità per ribaltare le sorti del duello?