Dragon Ball Super: il sensei Toyotaro ha realizzato degli sketch con Lunch e l'Androide 8

Se il sito ufficiale di Dragon Ball , nelle ultime settimane, ha ripubblicato dei rari artwork realizzati danel corso della sua lunga carriera di mangaka, il sensei, ogni mese, sta invece dedicando degli sketch ai personaggi del franchise non ancora comparsi in

Chiamato “Special Project: Toyotarō Drew It!!", la nuova iniziativa ha visto finora il mangaka realizzare delle graziose illustrazioni con protagonisti l’Androide 8 e la bella Lunch, due personaggi che il nostro Goku ha incontrato nel corso della prima serie di Dragon Ball e che, almeno per il momento, non hanno ancora trovato spazio nella più recente serie del franchise.



Pubblicato nel mese di dicembre e visionabile in calce all’articolo, il disegno del gentile (ma a tratti spaventoso) Androide 8 è stato accompagnato da uno speciale messaggio dell’illustratore: “Hatchan, aka l’Umano Artificiale N. 8! L’amore per la natura degli Umani Artificiali è stato ereditato da lui! …O almeno così sospetto. Sarebbe bello se avesse un’altra occasione per brillare!”.



Questo mese, invece, il sensei ha contribuito al progetto rilasciando l’illustrazione di Lunch riportata di seguito, anche in questo caso accompagnata da un simpatico messaggio: “Lunch-san?! Dove sei finita? Dragon Ball è ancora in corso, quindi sbrigati a tornare”. Come sottolineato dallo stesso Toyotaro, sebbene l’anime ed il manga di Dragon Ball Super abbiano riunito grossomodo tutto il cast storico del brand, il personaggio di Lunch non è ancora comparso in nessuna incarnazione del progetto.

La sua ultima apparizione risale infatti al breve ONA proiettato in anteprima al Jump Super Anime Tour il 21 settembre 2008 e trasmesso in streaming il 24 novembre, “Dragon Ball: Ossu! Kaette kita Son Goku to nakama-tachi!!” (lett. "Dragon Ball: Ehilà! Il ritorno di Son Goku e compagni!!”), in cui la ragazza e gli altri amici assistettero all’arrivo di Tarble, il fratello minore di Vegeta, e degli alieni Abo e Kado.



In attesa di scoprire il protagonista dello sketch che verrà pubblicato il prossimo mese, fateci sapere attraverso i commenti se vi piacerebbe assistere al ritorno dei due personaggi soprammenzionati!