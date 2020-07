Dragon Ball Super: ha ancora senso vedere Vegeta Super Saiyan 3?

Il Super Saiyan era una trasformazione iconica di Dragon Ball, inserita durante l'arco di Freezer. Da quel punto in poi però questa modalità si è ampliata in vari gradi e livelli, e Dragon Ball Z terminò con il Super Saiyan 3. Ma solo Goku e Gotenks riuscirono a raggiungere questo livello, mentre il principe dei saiyan Vegeta no.

In Dragon Ball GT Vegeta raggiunse direttamente lo stadio di Super Saiyan 4 approfittando di un dispositivo costruito da Bulma, ma come ben sappiamo adesso c'è Dragon Ball Super che potrebbe riscrivere questa storia. Vegeta Super Saiyan di terzo livello è infatti un sogno proibito dei fan e ciò ha portato all'inserimento di questo personaggio inedito anche in qualche videogioco della saga.

Ma ha ancora senso aggiungere Vegeta a quel livello in Dragon Ball Super? Come abbiamo infatti visto, ormai ha preso piede la trasformazione in God, senza poi contare del nuovo Ultra Istinto che potrebbe sostituire il Super Saiyan in toto. Pertanto ormai sembra giunta la fine dei sogni di quei fan che volevano vedere Vegeta con i capelli lunghissimi come succede al rivale Goku.

Con gli ultimi eventi del manga di Dragon Ball Super disegnato da Toyotaro tra l'altro sembra esserci ancora meno probabilità di vedere Vegeta in versione di Super Saiyan 3.