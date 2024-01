Dragon Ball Super: la serie sta prendendo una piega politica? 3 grandi temi affrontati

Gli ultimi archi narrativi di Dragon Ball Super, in particolare la saga di Super Hero, che ha apportato alcune modifiche a quanto visto sugli schermi, sono stati caratterizzati dall’inserimento di temi sociopolitici piuttosto rilevanti nella società odierna. Un’interessante novità nel franchise, che potrebbe contribuire ad attirare nuovi lettori.

Finora, infatti, Dragon Ball non si è mai dimostrata una serie per veicolare messaggi di natura importante, ma piuttosto un mezzo per intrattenere i lettori con una particolare attenzione a concetti quali amicizia, impegno, rispetto, perdono ormai centrali e riproposti continuamente dagli shonen, così come la lotta tra il bene e il male.

Tuttavia, nell’arco di Super Hero si è notato un netto passo in avanti in una direzione più matura, che al fianco dei combattimenti spettacolari e delle trasformazioni sempre più potenti, presenta temi quali l’ambientalismo, la lotta alle Big Pharma, le case farmaceutiche internazionali da fatturati miliardari, e la precaria situazione dei fondi per la ricerca scientifica.

L’ambientalismo viene espresso in maniera simpatica e indiretta con la figura di Clean God, un supereroe capace di influenzare Goten e Trunks a tal punto da convincerli a proteggere la loro città indossando dei sgargianti costumi. Clean God è però un supereroe piuttosto particolare, dato che si occupa principalmente di ripulire le strade, in senso letterale, professando la lotta all’inquinamento e invitando tutti alla salvaguardia del pianeta.

La lotta alle Big Pharma, invece, prende forma nella Red Pharmaceuticals, azienda sotto gli ordini diretti dell’Armata del Fiocco Rosso e che ha reso possibile la rinascita dell’organizzazione criminale proprio grazie a enormi introiti. Dipinta come parte fondamentale dell’ascesa al potere degli antagonisti, primo fra tutti il presidente Magenta, la Red Pharmaceuticals rappresenta una denuncia diretta alla questione delle Big Pharma, aziende che guadagnano miliardi dalle necessità sanitarie dei cittadini.

L’idea che la scienza possa essere usata per il bene o per il male, in base alle ambizioni di chi ha in mano determinate scoperte e invenzioni, torna in Dragon Ball Super attraverso i dubbi morali del Dr. Hedo, nipote del Dr. Gelo della saga degli androidi, del quale ha cercato di rielaborare i progetti per Cell dando vita al pericolosissimo Cell Max. Inoltre, Hedo si vede costretto a collaborare con Magenta perché non ha abbastanza fondi per proseguire le proprie ricerche, e quindi si ritrova ad alimentare i piani di un folle creando una vera e propria arma di distruzione.

Cosa ne pensate di questo percorso politico iniziato da Dragon Ball? Fatecelo sapere nei commenti.