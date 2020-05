Dragon Ball Super: una sexy Caulifla si prepara a un combattimento in questo cosplay

Nel mondo di Dragon Ball sono sempre mancate le donne durante i combattimenti. Nonostante personaggi femminili più o meno presenti come Bulma e Chichi, solo C-18 nelle ultime saghe ha dato un contributo più netto al genere. In Dragon Ball Super però veniamo a fare la conoscenza di due combattenti saiyan provenienti dal sesto universo.

Stiamo parlando di Kale e Caulifla, originarie del pianeta Sadala e scelte per essere combattenti dell'universo 6 al Torneo del Potere. Durante la saga in questione di Dragon Ball Super, le due si sono distinte per le loro doti rivelandosi guerriere esperte e potenti.

Caulifla è di certo la più feroce delle due (almeno finché Kale non si trasforma) e si è messa più volte in gioco sfidando anche Goku. Dall'aspetto giovanile, si presenta con un top lilla e dei pantaloni viola larghi che consentono ampi movimenti, mentre i capelli lunghi sono parecchio selvaggi. Questo outfit è stato ripreso da una ragazza, purtroppo senza nome, che ha deciso di effettuare un cosplay di Caulifla in versione Super Saiyan.

Nella foto in calce, tratta dall'account Instagram di DBZ Fan Cosplay, vediamo appunto il travestimento in questione con i lunghi capelli biondi che si notano parecchio, mentre trucco, inquadratura e posa danno una nota molto più sexy a questa Caulifla. Vi piace questo cosplay a tema Dragon Ball Super?

