Dragon Ball Super: le Sfere del Drago limitano la tensione degli eventi narrati?

Dopo l’uscita del quarto volume del manga di Dragon Ball Super e la pubblicazione dell’intervista in esso contenuta, l’autoreè intervenuto per cercare di circoscrivere la nascente lamentela provocata da una spiacevole tendenza della saga attualmente in corso nell’anime...

Qualora stiate seguendo la serie direttamente in lingua giapponese, vi sarete senza dubbio accorti di come il Torneo del Potere sia caratterizzato da fastidiosi scontri rimandati, continue sconfitte senza eliminazione, power-up casuali, e così via. Dal momento che gli universi sconfitti rischiano di subire la cancellazione promessa loro dai due Zeno, molti fan dello show si sono infatti dichiarati un po’ delusi dal ritmo della saga e dal comportamento quasi spensierato dei suoi protagonisti.

Secondo il mangaka Toyotaro, il problema poc’anzi evidenziato avrebbe afflitto anche la saga di Trunks del Futuro, in cui Goku, Vegeta e lo stesso Trunks hanno faticato non poco contro l’immortale fusione fra Zamasu e Goku Black. Per l’occasione, l’artista ha chiarito che la suddetta unione, originariamente non prevista, è stata escogitata proprio per accrescere il livello di tensione dello scontro finale, in quanto la possibilità di riportare qualsiasi individuo in vita attraverso le Sfere del Drago ha sempre minimizzato la tragicità degli eventi narrati in Dragon Ball e derivati.

Ora che mancano solo venti minuti al termine del Torneo del Potere, è difatti plausibile che la tensione fra i concorrenti ancora in gara raggiunga livelli inediti per la serie di Toriyama, poiché questa volta, per la prima volta in assoluto, Goku e compagni sanno che in caso di sconfitta non avranno la possibilità di rimettere le cose a posto attraverso le magiche sfere di cui tanto hanno abusato nel corso degli anni. Con avversari come Jiren e Kefla ancora da superare, la sopravvivenza del Settimo Universo è dunque sempre più incerta.

Siete anche voi del parere che la possibilità di risolvere qualsiasi tragedia attraverso le Sfere del Drago abbia - già in passato - minato la tragicità della narrazione dell'opera?