Dragon Ball Super, le Sfere del Drago dovrebbero svanire una volta per tutte?

Nate come l’artefatto principale della serie, e che le dona il titolo Dragon Ball, le sfere del drago sono diventate sempre meno rilevanti nel corso delle avventure vissute da Goku e compagni, finendo spesso per essere dimenticate o utilizzate nelle battute finali di archi narrativi e saghe. Ma meritano davvero di svanire dall’opera?

Se nella serie originale le sfere del drago ricoprono un ruolo fondamentale, innescando a tutti gli effetti il viaggio di Goku e Bulma, già a partire da Dragon Ball Z la loro centralità viene meno, lasciando molto più spazio a questioni come le origini di Goku, l’approfondimento della razza dei Saiyan, la minaccia galattica rappresentata da Freezer. In Z, però, non era del tutto scomparso l’interesse che i grandi antagonisti, proprio come l’imperatore galattico che distrusse il pianeta Vegeta, nutrivano nei confronti delle sfere, e Akira Toriyama arrivò a inventarne di altre, più grandi e potenti, in grado di evocare il drago Polunga al quale è possibile chiedere ben 3 desideri.

A partire dalla saga degli androidi, e spostandoci verso la fine della serie, però si nota un calo di attenzione dato alle sfere, usate principalmente per far resuscitare persone tra cui, molto spesso, anche qualcuno dei personaggi principali. E da quel momento, almeno fino alla saga di Granolah, è stata quella la funzione delle sfere nella storia: riportare in vita qualche protagonista.

In Dragon Ball Super, come detto, poco fa, le sfere ricoprono un ruolo rilevante solo in relazione al personaggio di Granolah, che chiede al drago Toronbo, di diventare il guerriero più potente dell’universo. Ma è proprio questo uso insolito a evidenziare da quanto tempo fossero assenti e diventate irrilevanti le sfere nella serie, e a far emergere una domanda importante: quale sarà il futuro delle sfere, se il loro utilizzo è limitato al potere di resuscitare qualcuno o rendere qualcun altro più forte?

La risposta si nota già dai due archi narrativi successivi, la breve avventura di Goten e Trunks come supereroi, e l’adattamento, con diverse modifiche, degli eventi visti nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Se durante la storia di Goten e Trunks le sfere sono del tutto assenti, nella trasposizione su carta del lungometraggio vengono svelate informazioni su una divisione della Capsule Corporation. Bulma ha infatti incaricato dei collaboratori di cercare continuamente le sfere del drago per poter apparire sempre giovane e in forma.

Sembra, quindi, che le sfere del drago siano ormai state relegate a oggetto secondario e per nulla rilevante ai fini della trama, e, con molta probabilità resteranno in questo stato fino al prossimo utilizzo originale e inaspettato, come avvenuto nel caso di Granolah.