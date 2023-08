Dragon Ball Super: la sfida con Black Freezer comincia nel teaser di un film fanmade

Mentre i lettori del manga di Dragon Ball Super assistono alla comparsa di Cell Max nel capitolo 96, un ambizioso progetto amatoriale modifica la storia dell'arco narrativo che Toyotaro adatta dal più recente anime movie di TOEI Animation. Lo scontro con Black Freezer è già cominciato con un'affascinante fan animation di Dragon Ball Super!

Da pochissimo vi abbiamo parlato del film amatoriale che riscrive la storia di Dragon Ball Super: Super Hero. Nella prima parte di questo film fan made Cell Max non vede mai la luce, al suo posto il Red Ribbon risveglia infatti un Cell in forma perfetta più tenebroso e aggressivo che mai. Uccisa la piccola Pan, quello che potremmo definire come Black Cell ingaggia una portentosa battaglia contro Piccolo e un Gohan che raggiunge lo stadio di Super Saiyan 4. Il corto realizzato in CGI da BlueAnimation culmina con un'alleanza che potrebbe mettere fine alla Terra, quella tra Black Cell e Black Freezer.

Questo lavoro non ufficiale e non canonico proseguirà presto con una seconda parte, di cui è possibile già gustare una piccola anteprima. Se stavate attendendo il grande scontro con Black Freezer, il progetto di BlueAnimation non vi deluderà.

Nel teaser della seconda parte della fan animation di Dragon Ball Super: Super Hero i Guerrieri Z si schierano per proteggere la Terra. Da una parte vediamo Piccolo, Gohan SSJ4, Broly, Gotenks SSJ3, Vegeta Ultra Ego e Goku Ultra Istinto, mentre dall'altra Black Cell e Black Freezer sono pronti a dominare l'universo. Il trailer della Parte 2, di cui al momento non è nota l'uscita, termina con una Kamehameha combinata a un Galick Cannon combinati e scagliati all'unisono per abbattere una volta per tutte Black Freezer.