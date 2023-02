Dragon Ball Super: la sfida tra i supereroi Saiyaman e un temibile, nuovo androide

Il capitolo 89 di Dragon Ball Super, il secondo del nuovo arco narrativo che collegherà il manga al più recente film del franchise, introduce un nuovo tipo di Androide. Dopo aver creato la serie Alpha, degli zombie automatizzati, nella serie di Toyotaro e Toriyama debutta anche Beta.

Nel primo capitolo del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super Trunks e Goten hanno ottenuto un disco contenente i piani del Dr. Hedo. Tornato alla Capsule Corp. il figlio di Vegeta e Bulma inserisce l'unità di memoria in un computer che viene però preso di mira da un virus posto a protezione del contenuto. A riparare il computer è la piccola Bra, confermando quanto Trunks del presente di Dragon Ball Super sia un talento sprecato.

Per evitare sospetti Bulma decide che Mai deve frequentare la stessa scuola di Trunks e Goten. L'indomani, dunque, il Saiyan si reca al liceo con la ragazza di qualche è innamorato e per cui tutti sembrano cadere ai piedi. Lo stesso giorno arriva anche un altro compagno di classe, Baytah. Egli è in realtà l'Androide Beta No.1 creato dal Dr. Hedo per individurare il misterioso supereroe che gli ha sottratto i suoi preziosi dati.

Tra Trunks e Baytah si accende subito una forte competizione e il ragazzo attira l'attenzione dello scienziato. A farsi scoprire è tuttavia Goten con una pazzesca dimostrazione di forza. Beta No.1 allora sfodera la sua tuta da eroe per sfidare in combattimento il secondogenito di Goku, che davanti ai compagni non può realmente combattere come potrebbe.

Lontano da sguardi indiscreti, con il suo dispositivo segreto Trunks si trasforma in Saiyaman X-1 per correre in soccorso dell'amico. Tuttavia, quando Baytah si trasforma nell'androide Beta No.2 si accorge che è in realtà Mai ad avere possesso del disco del Dr. Hedo.

Mai viene presa di mira da Beta, ma Saiyaman X-1 riesce infine a salvarla e a stringerla tra le sue braccia, come fece Trunks del Futuro. Hedo e Beta sono stati sconfitti, ma lo scienziato è già pronto a mettersi al lavoro su una nuova generazione di Androidi, probabilmente l'unità Gamma.