Dragon Ball Super, sfida tra titani: Broly Vs. Jiren nel nuovo trailer di Xenoverse 2

Da quando Broly è stato ufficialmente introdotto nel canone della serie con la pellicola Dragon Ball Super: Broly, il fandom lo ha sempre voluto vedere lottare con un potentissimo guerriero proveniente da un altro Universo, Jiren. Questo scontro da favola è ora realtà nel videogame Dragon Ball Xenoverse 2!

In occasione dell'uscita del nuovo DLC di Xenoverse 2, intitolato Legendary Pack #2, è stato pubblicato un trailer che realizza il sogno della community, vedere una sfida tra titani tra Broly e Jiren. Ma non solo, a sfidare il Saiyan della Leggenda, che tornerà nella prossima pellicola in uscita nel 2022, Dragon Ball Super: Super Hero, ci sono anche le due orgogliose Saiyan di sesso femminile del Sesto Universo, Kale e Caulifla.

Per quale motivo i guerrieri dell'Universo 6 e 11 si trovano di fronte a Broly? A quanto pare, Fu, antagonista principale di Super Dragon Ball Heroes, tirerà un brutto scherzetto ai Guerrieri Z. Nel trailer, infatti, lo vediamo complottare contro Gogeta forma base. È stato lui a modificare il corso del tempo e portare i combattenti del Torneo del Potere al cospetto del Saiyan Leggendario.

Ma non solo, nelle prossime missioni di Dragon Ball Xenoverse 2 Fu tornerà indietro nel passato per raggirare Bardack. Al suo fianco, si schiererà contro l'esercito di Freezer nel tentativo d'impedire la distruzione del Pianeta Vegeta e la quasi estinzione della razza Saiyan. Modificando il passato, il futuro verrebbe stravolto, portando a gravi conseguenze. A impedire che ciò avvenga ci sarà Trunks della Pattuglia Temporale, che si ritroverà però a sfidare il padre di Son Goku.

Cosa ne pensate dell'avvincente trama di questo pacchetto d'espansione? Nel frattempo vi lasciamo all'esito della sfida tra Broly e Jiren e agli ultimi report finanziari di TOEI Animation, in cui vediamo la crescita di Dragon Ball Super.