Dragon Ball Super: uno sguardo all'esagerata potenza di Goku

In Dragon Ball Super abbiamo visto la forza di Goku aumentare a dismisura raggiungendo un livello di potenza difficilmente comparabile con quello di altri personaggi. Il protagonista è forse diventato imbattibile? Andiamo insieme ad approfondire la questione.

Con gli ultimi capitoli del manga abbiamo finalmente potuto comprendere appieno cosa comporti l'utilizzo dell'Ultra Istinto. Quest'abilità era infatti apparsa verso la fine dell'arco narrativo del Torneo del Potere, ma si è potuta vederla più nel dettaglio a seguito della completa padronanza da parte di Goku nella saga di Molo, che ricordo essere l'arco narrativo più lungo mai presentato in Dragon Ball Super. Al termine di quest'ultimo inoltre il protagonista sfrutta una nuova capacità che potrebbe essere destinata a modificare per sempre i combattimenti di Dragon Ball Super. Le abilità del Saiyan arrivano così a superare quelle combinate di Vegeta, dei guerrieri Z e di tutti i presenti al palazzo di Dende raggiungendo un livello di energia che va ben oltre quella necessaria a distruggere un pianeta.

Nella battaglia contro il Molo, Vegeta ha usato la nuova tecnica di Fissione Spirituale per raccogliere le energie di tutti gli alleati ma, pur essendo stato d'aiuto al protagonista, ciò non è bastato per sconfiggere il potente nemico. Questo dimostra che l'insieme dei Ki di tutti i guerrieri da cui era stato raccolto eguaglia la forza di Goku in forma di Super Saiyan Blu, il quale, per aumentare il proprio potere, necessita ora unicamente di Ki divino.

Nonostante tutto questo però la personalità del guerriero non è cambiata: continua a commettere errori, a proteggere i propri amici ma anche ad accettare il loro aiuto. Egli infatti sa di poter contare sui propri compagni, come Vegeta e Piccolo, per ovviare alle proprie debolezze. E voi cosa ne pensate? Secondo voi il Saiyan è diventato toppo potente? Lasciateci un commento.