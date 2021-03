Dragon Ball Super: uno sguardo a Vegeta Super Saiyan Purple in una fan-art

Negli ultimi tempi, a seguito dei recenti sviluppi di Dragon Ball Super, in rete ha iniziato a girare la nuova trasformazione di Vegeta, ovvero la forma "Super Saiyan Purple". Ad ogni modo, che aspetto avrebbe l'iconico Principe dei Saiyan con i colori più tendenti al violetto? Un fan ha provato ad immaginarlo con un'illustrazione.

Dopo il flop di Vegeta nella saga di Molo, in cui il Principe non si è minimamente reso protagonista a conti fatti nello scontro diretto con lo stregone, per i fan è giunto il momento che Toriyama e Toyotaro diano l'adeguato spazio che un personaggio del suo calibro merita all'interno della narrazione. Pare che i due autori abbiano risposto all'appello in quanto Vegeta ha già iniziato ad allenarsi con Beerus per rubargli alcuni dei segreti e delle tecniche che nasconde in quanto dio della distruzione.

Così è nata la teoria che il Principe dei Saiyan possa apprendere parte dei poteri di un dio, ipotesi non poi così lontana dalla realtà in quanto lo stesso Goku ha appreso l'Ultra Istinto, tecnica per certi versi che rientra nella sfera del divino. Inoltre, in questo modo è nato una sorta di parallelismo: i capelli argentei per Goku, che si sta allenando sotto la tutela di Whis, e viola per Vegeta che, invece, si sta addestrando con il dio della distruzione del settimo universo. L'artista Reinald non si è lasciato scappare l'occasione di immaginare Vegeta Super Saiyan Purple in un'illustrazione dedicata, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e che prende in prestito l'iconico stile di Naohiro Shintani.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa possibile forma del Principe dei Saiyan? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.