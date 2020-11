Dragon Ball Super: Sarà Shintani il prossimo character designer dell'anime?

I fan del popolare Dragon Ball Super recentemente hanno discusso su chi potrebbe assumere il ruolo di character design per una futura seconda serie mettendo il nome di Naohiro Shintani al centro delle conversazioni.

Una seconda serie per l'anime non è ancora stata confermata ma il famoso franchise fa comunque parlare di sé in continuazione anche per via delle recenti notizie sull'apertura di un nuovo dominio per Dragon Ball Super. I fan nell'attesa della notizia di un prossimo adattamento hanno iniziato a discutere sul futuro character design dei personaggi rivolgendo in primo luogo lo sguardo alla figura di Nahoiro Shintani che già aveva ricoperto lo stesso ruolo per il film Dragon Ball Super: Broly.

Il suddetto film è stato molto acclamato dagli appassionati in particolare per il rinnovato aspetto dato da Shintani ai personaggi dell'opera originale, ciò ha fatto nascere tra i fan il dubbio di poter rivedere lo stile di design dei protagonisti del film anche nell'ipotetico sequel della serie Super.

Tra gli interessati all'argomento c'è però chi fa notare che la qualità del film è anche una conseguenza degli alti costi di produzione dello stesso e non ci sarebbe alcuna certezza che nel sequel della serie televisiva si possa mantenere lo stesso alto livello. Considerando però l'importanza per la Toei del franchise di Dragon Ball Super, che recentemente ha anche visto una decrescita dei propri ricavi, è possibile che vengano aumentati gli sforzi nella produzione di un sequel col supporto aggiunto di nuovi elementi dello lo staff, come potrebbe essere Shintani, che non erano presenti nel 2015 per la produzione della prima trasposizione.

Voi cosa ne pensate, vorreste vedere il character design del film in un futuro Dragon Ball Super 2? Lasciateci un commento.