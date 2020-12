Dragon Ball Super, Shueisha aggiorna il dominio e appare un nome: Broly sta tornando?

Con il 2021 ormai alle porte si chiude finalmente un anno pieno di speculazioni e voci di corridoio che, nel concreto, non hanno tuttavia confermato o meno l'uscita di Dragon Ball Super 2. Ad ogni modo, sembra che piano piano Shueisha e Toei Animation stiano lavorando al franchise e qualche sorpresa potrebbe essere rivelata a breve.

Con lo stesso silenzio con la quale Shuiesha ha aperto il nuovo dominio legato a Dragon Ball, l'editore ha aggiornato qualche giorno fa il sito "dragon-ball-official.com" aggiungendo alcuni piccoli dettagli. Aprendo la pagina verremo catapultati in un errore 403 che, tuttavia, chiede comunque indicazioni di un username e password per l'accesso.

L'utente Saikyo Davin, insieme all'insider The Checker, hanno provato ad analizzare i codici sorgente del dominio e hanno rintracciato alcuni termini interessanti, rintracciabili in calce alla notizia, come le keyword inerenti a Bird Studio (la società fondata da Toriyama stesso), Shueisha e Toyotaro. Tra i codici, inoltre, è apparso anche il nome di Broly. Non sappiamo a cosa si riferiscono questi dettagli, ma pare che il sito che sorgerà da questo dominio andrà a toccare tutti i prodotti, anche in ambito internazionale, legati al brand come gli anime, il manga e il merchandising.

Sembra proprio che ciò che nascerà da questo sito andrà a toccare a 360° ogni cosa legata al capolavoro di Akira Toriyama, ma non ci resta che attendere ulteriori novità in attesa di capire quale sorte spetta al fantomatico Dragon Ball Super 2 e al nuovo film ancora in fase di pre-produzione.