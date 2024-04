Dragon Ball Super: Shueisha ha diffuso uno sketch inedito di Chichi, disegnato da Toriyama

Se si riflette su Dragon Ball Super, e sulle strategie linguistiche che ne hanno cadenzato il corso, difficilmente si porta il pensiero a Chichi. Ma la moglie di Goku ha esercitato un ruolo fondamentale per l'evoluzione dell'eroe, tanto che Shueisha ha voluto omaggiare il personaggio, diffondendo uno sketch inedito disegnato anni fa dallo stesso Toriyama.

Come nel caso dell'illustrazione che raffigurava lo stile grafico con cui Mr Satan doveva comparire originariamente in Dragon Ball GT, anche in questa occasione è stata la celebre casa editoriale, tramite i suoi archivi, a presentare per la prima volta all'occhio pubblico lo sketch in questione. Lo schizzo, infatti, è l'ultimo disegno in ordine di tempo prelevato dai cosiddetti Toriyama Archives, fondati da Shueisha con l'obiettivo di diffondere periodicamente tutta una serie di sketch o di disegni originali dell'autore, che non sono stati mai presentati prima in pubblico, né attraverso il loro inserimento in raccolte o album, né mediante la loro commercializzazione diretta. È chiaro, perciò, che agli occhi di un appassionato, le illustrazioni appaiono quasi come delle reliquie, su cui, come nel caso specifico di cui stiamo qui parlando, è necessario riflettere in profondità.

L'illustrazione (visibile in calce alla notizia) risale, infatti, al 2013, precisamente al periodo di produzione de La battaglia degli dei, ovvero di una delle pellicole più importanti di tutto il franchise creato da Akira Toriyama, non solo perché rappresenta il primo dei film canonici di Dragon Ball, ma anche – e soprattutto – per la rivoluzione linguistica a cui ha destinato l'intera saga: passata da quel momento alle logiche della transmedialità, contro le attitudini cross-mediali (cioè di discontinuità narrativa tra opere realizzate in media differenti) su cui si era fino a quel punto basato il franchise sui saiyan. Un'inversione di tendenza nevralgica, questa appena illustrata, reiterata dal mangaka anche in una variazione estetica del personaggio di Chichi e del vestiario che ne ha da sempre costituito l'iconografia.

Come abbiamo osservato prima nel film del 2013 e poi nell'anime televisivo che ne ha ripercorso l'intreccio, Chichi ha abbandonato qui le classiche vesti blu con cui Toriyama l'ha connotata per tutta la sua “vita adulta”, in favore di un abito magenta. Questa variazione, giustificata in termini narrativi a causa del salto temporale a cui è stata destinata la narrazione, pone un argine nei confronti del passato della donna, già ampiamente anticipato dall'inizio di Z.

Del resto Chichi, in piena continuità con i personaggi che formano in Dragon Ball l'albero genealogico di Goku, non solo ha offerto un contributo importante per la codificazione della personalità – e quindi dell'eroismo – del marito, ma ha rinunciato alla propria identità di ereditiera, nonché di principessa - e futura regnante – del Monte Padella, pur di consentire al protagonista di compiere il suo destino. Un elemento che Toriyama, con questo sketch inedito, sembra aver voluto immediatamente richiamare, quasi come se l'evoluzione della soggettività di Chichi dovesse trovare una propria sublimazione anche da un punto di vista puramente estetico/grafico.

