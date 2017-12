Dragon Ball Super si appresta ad eliminare altri guerrieri del Settimo Universo?

Dopo le recenti eliminazioni avvenute durante la fase conclusiva del, il numero di concorrenti ancora in gara è drasticamente diminuito e i fan già si domandano chi sarà il prossimo combattente a raggiungere gli spalti degli squalificati. E se fossero i cyborg?

In seguito alla sconfitta del Quarto Universo di Lord Quitela, i robot rimasti al Terzo Universo si sono uniti per formare lo spaventoso Koicheareta, che nel prossimo episodio di Dragon Ball Super si fonderà col suo creatore, il dottor Paparoni, per formare il mastodontico Aniraza. Proprio questo guerriero, a giudicare dalle immagini del più recente trailer, farà crollare C-17 assieme ad un gran numero di massi: il cyborg verrà dunque squalificato?



I fan dello show, in effetti, sospettano già da tempo che l’attuale arco narrativo possa concludersi con uno scontro 3-vs-3 fra il Settimo Universo di Lord Beerus ed i Pride Trooper dell’Universo 11. Se la teoria dei fan si rivelasse corretta e fossero Goku, Vegeta e Freezer, o al limite Gohan, ad affrontare Jiren, Toppo e Dyspo, i cyborg C-17 e C-18 sarebbero comunque di troppo.



I due fratelli, del resto, hanno già avuto svariati momenti di gloria nel corso del Torneo, e in particolare sono stati i principali fautori dell’eliminazione del Secondo Universo. È dunque probabile che già domenica prossima vengano eliminati dal colossale Aniraza.



Chi saranno, secondo i voi, i finalisti del torneo indetto dal sommo Zeno?