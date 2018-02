Dragon Ball Super si prepara a svelare finalmente la forma perfetta di Goku Ultra Istinto!

Mentre infuria lo scontro finale fraed i Saiyan del Settimo Universo, a un passo dalla trasmissione dell’episodio 128 di, emergono in rete i primi leak della rivista, i quali svelano ufficialmente la forma perfetta di

In uscita il prossimo 21 febbraio, la rivista nipponica V-Jump dedicherà diverse pagine a Dragon Ball Super e agli altri derivati del franchise, ma soprattutto includerà un disegno dello stesso Akira Toriyama che ci mostra (in calce all’articolo) l’aspetto che il nostro Goku assumerà durante i prossimi episodi della serie.



Dopo l’imminente sconfitta di Vegeta per mano di Jiren, il Saiyan si ritroverà infatti a dover affrontare il Pride Trooper da solo (o comunque senza l’aiuto di Freezer, che a giudicare dalle sinossi più recenti si terrà in disparte per qualche tempo), e questa estrema situazione di pericolo lo porterà infine a risvegliare nuovamente il proprio Ultra Istinto.



Utilizzato per la prima volta contro lo stesso Jiren, e poco tempo dopo contro la potente Kefla (fusione tra Kale e Caulifla attraverso i potara), l’Ultra Istinto “finale” di Goku si presenta invero molto diverso dalla forma base. Se in passato pensavamo infatti che Goku sarebbe stato avvolto da un’aura rossa e blu, ma soprattuto che avrebbe conservato la capigliatura di colore nero, le scan visionabili di seguito rivelano invece che i capelli del guerriero assumeranno una colorazione a metà fra il bianco ed il grigio.



All’illustrazione è stato poi allegato un interessante trafiletto, il quale reca il seguente messaggio: “Finalmente… Finalmente farà la sua comparsa!!! La forma definitiva di Son Goku!! Il corpo risponde da solo a tutti gli attacchi!! È tempo di mostrare la forma perfezionata dell’Ultra Istinto!! Auguriamo il meglio al più forte Son Goku che abbiamo mai visto!!”



In attesa di poter ammirare in azione il ‘nuovo’ Goku, vi informiamo infine che la forma perfetta dell’Ultra Istinto approderà presto anche nei videogiochi Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse 2. La primissima statuetta verrà invece commercializzata a partire dal prossimo mese di marzo.

Cosa ne pensate di questa ulteriore forma inedita di Goku?