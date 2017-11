Dragon Ball Super: si è spenta a 57 anni Hiromi Tsuru, la storica voce di Bulma

Secondo quanto riportato dai portali di informazione nipponici, apprendiamo stamani che nella giornata di ieri è venuta a mancare la storica doppiatrice originale di, che ha prestato la propria voce al personaggio sin dal suo esordio televisivo nel lontano 1986.

A quanto pare, la stimata e già compianta interprete vocale sarebbe stata ritrovata priva di conoscenza nella propria auto e condotta con urgenza in ospedale, prima che ne venisse dichiarato il decesso. Non vi era alcun segno che ne indicasse il coinvolgimento in un incidente automobilistico, pertanto gli inquirenti stanno indagando per confermare se la doppiatrice sia realmente deceduta per cause naturali.



Durante la sua lunga e fortunata carriera, Tsuru ha doppiato Ukyo di Ranma 1/2, svariati personaggi appartenenti al franchise di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco, per non parlare dei ruoli ricoperti in Trigun, Maison Ikkoku, Orange Road, e molti altri.



Toei Animation non ha ancora commentato la triste dipartita della storica collaboratrice, né ci è dato sapere al momento chi prenderà il suo posto nei futuri episodi dell'anime di Dragon Ball Super. Oggi possiamo soltanto salutare l'interprete e ringraziarla per averci tenuto compagnia per così tanti anni.