Dragon Ball Super, siamo sicuri che Freezer sia ancora un villain?

Il prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super è avvolto nel mistero. Il manga ha completato l'adattamento del film Dragon Ball Super Super Hero e non sappiamo ancora quale direzione prenderà Toyotaro. Di sicuro, la figura di Freezer sarà legata a doppio filo con il futuro del manga, ma siamo sicuri che tornerà come antagonista?

Sebbene Cell Max sia stato sconfitto, pare che la storia di Super Hero non sia ancora finita in Dragon Ball Super. Secondo alcune indiscrezioni, il manga potrebbe proseguire con un mini arco sequel in cui i supereroi Goten e Trunks si metteranno sulle tracce di Carmine e dei sopravvissuti del Red Ribbon. Questo, però, non è quello che i fan vorrebbero. Il manga di Dragon Ball Super ha bisogno di Freezer, che al termine della Saga di Granolah il Sopravvissuto aveva sorpreso Goku e Vegeta con una nuova trasformazione.

Dopo l'eventuale sequel di Super Hero, i lettori vorrebbero assistere allo scontro definitivo tra l'imperatore dello spazio e i Guerrieri Z. Black Freezer ha ottenuto una forza impressionante, capace di stendere con un pugno l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. Ma davvero Black Freezer sarà un nemico?

Freezer ha già collaborato con i Guerrieri Z nel corso del Torneo del Potere. Non è dunque da escludere che Freezer non sia più un villain, ma un alleato di Goku e Vegeta. Ovviamente, Freezer dovrebbe avere dei motivi validi per collaborare con i suoi ex nemici, come ad esempio la comparsa di un nemico ancora più forte in grado di cancellare l'esistenza dell'Universo 7.

Il ruolo di Freezer è cambiato nel tempo. Qualsiasi appassionato è convinto che sarà lui il prossimo nemico di Goku e Vegeta, ma se invece Toyotaro volesse stupirci? Solamente il tempo potrà dirci se assisteremo allo scontro finale contro un avversario temibile, oppure se i Saiyan hanno guadagnato un nuovo alleato.