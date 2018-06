Dragon Ball Super: un 'simpatico' artwork riassume tutte le uccisioni di Goku

Quanti e quali nemici ha davvero ucciso Goku? Scoprirete che l'eroe di Dragon Ball Super ha mandato all'altro mondo molti più avversari di quanti ne potreste ricordare, ma sorprendentemente appartengono quasi tutti alla prima serie anime. Un recente e simpatico artwork fan made li riassume tutti.

Il disegno, che potete ammirare in calce, mostra Goku che si erge su una pila di cadaveri. In spalla, peraltro, regge il primo nemico a cui ha tolto la vita, almeno agli occhi dei fan: un grosso pesce di acqua dolce, ovvero l'anfibio che nel primo episodio dell'anime di Dragon Ball viene catturato dal protagonista per essere mangiato, prima che Goku incontri Bulma.

Nella pila di cadaveri vediamo moltissimi avversari della prima serie, da alcuni mostri affrontati nella prima parte della sua avventura ai soldati del Red Ribbon, fino ovviamente al Grande Mago Piccolo e ai suoi scagnozzi. Ironico (e un po' triste) vedere che tra le uccisioni del protagonista di Dragon Ball Super figura anche suo nonno, Son Gohan: il vecchio, infatti, perse la vita quando il suo nipotino, da piccolo, si trasformò in Oozaru alla vista della luna piena.

Di Dragon Ball Z, in fin dei conti, figura soltanto Kid Bu, e a ragion veduta: Raddish fu ucciso da Piccolo, Nappa venne brutalmente eliminato da Vegeta, mentre Freezer riuscì a sopravvivere allo scontro su Namecc, salvo essere disintegrato definitivamente da Future Trunks. Cell fu ovviamente sconfitto da suo figlio Gohan.

Nel disegno, infine, figurano anche alcuni dei Draghi Malvagi di Dragon Ball GT. Volendo essere pignoli, all'appello mancherebbe comunque Freezer: in Dragon Ball Super, durante la Saga di Fukkatsu no F, Goku riesce a uccidere il suo arci-nemico grazie al riavvolgimento del tempo da parte di Whis.