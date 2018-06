Dragon Ball Super: un simpatico dettaglio su Vegeta sulla copertina di un Blu-Ray

I fan di Dragon Ball Super si ritrovano a scoprire il minimo dettaglio che scovano in giro. Questa volta parliamo della copertina di un Blu-Ray della serie, che ritrae una simpatica chicca su Vegeta.

Da come potete notare dal post del fan di Twitter qui sotto, che reca Vegeta in copertina, è facile capire di cosa stiamo parlando, specialmente se avete seguito interamente l'anime con protagonisti Goku e compagni. Il particolare è presente sulla copertina di un Blu-Ray di Dragon Ball Super.

Il prode principe dei Sayan è in una posa da combattimento, ma non è qui la sorpresa. Infatti bisogna guardare la copertina da diverse angolazioni per capire di cosa stiamo parlando. Ebbene si, il dettaglio è proprio ciò che state immaginando: Il Blu-Ray svela come Vegeta si trasformi in Super Sayan Blue, trasformazione che otterrà nella seconda saga dell'anime.



Ricordiamo che tra non molto andrà in onda il film di Dragon Ball Super, che riprenderà da dopo gli eventi accaduti nell'anime. Non molto tempo fa la Toei Animation aveva mostrato l'aspetto di Vegeta, Piccolo, Beerus e Whis secondo il character design che Naohiro Shintani utilizzerà per il film di Dragon Ball Super. Se guardiamo da varie angolazioni, indovinate un po' cosa spunta? Proprio il Super Sayan Blue di Vegeta.

Voi che ne pensate? Intanto cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono ripartite da poco le repliche di Dragon Ball Super su Italia 1.