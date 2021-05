Dragon Ball Super: un simpatico omaggio al piccolo Ub sulla cover del volume 15

Mentre prosegue l'arco narrativo del Sopravvissuto Granolah, e Goku e Vegeta sono in viaggio verso il pianeta Cereal, in Giappone è stato pubblicato il quindicesimo volume di Dragon Ball Super, contenente la conclusione dell'intenso scontro con lo stregone Molo, e nel retro della copertina è stato fatto un omaggio particolare al personaggio di Ub.

Come molti di voi ricorderanno infatti, Ub è stato il combattente ad aver dato più energia alla sfera Genkidama creata da Goku per sconfiggere definitivamente lo stregone, dopo che quest'ultimo ha minacciato la Terra, fondendosi proprio con il pianeta per contenere l'energia angelica assorbita da Merus.

Per questo motivo il piccolo Ub ha ottenuto un posto sulla cover del volume 15 della serie, come mostrato dalle immagini riportate in fondo alla pagine, condivise sui social da @DBSChronicles. La cover frontale, rivelata verso la metà di marzo, ritrae Goku Ultra Istinto impegnato a caricare la sua kamehameha, e Molo che sembra slanciato verso un attacco diretto, mentre nell'altra illustrazione usata per la cover posteriore sono presenti Ub e Majin Bu che incanalano l'energia da mandare al protagonista.

Ricordiamo che un fan ha realizzato un adattamento animato della saga di Granolah, e vi lasciamo alle previsioni e alla data d'uscita del capitolo 72.