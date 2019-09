Dragon Ball Super, un simpatico video di 3 minuti riassume l'intero anime!

Tra i franchise che non hanno bisogno di presentazione, Dragon Ball Super non manca di certo di grande creatività da parte della community internazionale di appassionati di animazione. L'ultima grande esplosione di genialità arriva direttamente dal mondo di YouTube con un piccolo ma divertente riassunto.

Divertirsi con l'opera di Akira Toriyama non è mai stato poi tanto difficile, non solo grazie al comparto tecnico dell'anime altalenante, con simpatici frame e key animation bizzarre, ma anche e soprattutto grazie agli appassionati. Dalle community di Dragon Ball, infatti, spiccano moltissime clip ricche di ilarità, proprio come dimostra l'ultimo video realizzato da ArcadeCloud, in cui ha sintetizzato l'intera storia di DB: Super in 3 minuti, realizzando una moltitudine di disegni che lo aiutassero a semplificare sensibilmente la trama con momenti di assoluta simpatia.

Il video in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è diventato virale con oltre mezzo milione di visualizzazioni, un numero destinato a crescere di giorno in giorno. In ogni caso, è innegabile che dopo un anno e mezzo il successo di Dragon Ball Super non accenni a diminuire, per questo motivo vi invitiamo a recuperare il nostro speciale di approfondimento sui motivi che hanno reso l'ultima serie dell'anime un vero e proprio fenomeno sociale.

E voi, invece, cosa ne pensate del video in questione dello youtuber ArcadeCloud? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto!