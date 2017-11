Dragon Ball Super: la sinossi dell'episodio 115 annuncia grossi guai per Goku!

Come ogni settimana, il magazine nipponicorivela il titolo e la sinossi del prossimo episodio di, il quale anticipa una situazione piuttosto critica per l’eroe della serie...

Attenzione possibile Spoiler

Visionabile in calce all’articolo, l’immagine estrapolata dalla rivista ha infatti confermato l’identità del fantomatica guerriera comparsa nel recente promo dell’episodio #114: si tratta di Kafla, la fusione cui Kale e Caulifla daranno vita attraverso l'uso dei potara! Il contenuto della sinossi rivela inoltre che la combattente sarà talmente potente da mettere in difficoltà persino il nostro Goku. Ve la proponiamo di seguito, opportunamente tradotta in italiano.

Dragon Ball Super, Episodio #115 - Goku VS Kafla! Il Super Saiyan Blue è sconfitto?!

Kale e Caulifla si fondono! Goku è messo alle corde!! - Caulifla e Kale si sono fuse in Kafla! Dal momento che Goku sta lottando sulla difensiva contro i potenti attacchi di Kafla, si trasforma in Super Saiyan Blue.

In attesa di vedere in azione il personaggio, la cui "nascita" avverrà durante l'episodio #114 che andrà in onda domenica mattina, vi lasciamo con la prima immagine dello scontro trapelata in rete nelle ultime ore. Purtroppo la qualità della stessa è molto bassa, ma quantomeno conferma che Goku recupererà abbastanza energie da ritrasformarsi in Super Saiyan Blue.