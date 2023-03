Dragon Ball Super, il sito ufficiale mette un punto: Goku ha usato il kaioken contro Jiren

Ogni tanto il web continua a discutere in merito ad alcune situazioni che non sono mai state del tutto chiare in Dragon Ball Super tanto che in qualche occasione i fan hanno dovuto aspettare le conferme ufficiali per porre un punto sulla faccenda. Uno di questi, a tal proposito, è arrivato recentemente sul sito ufficiale.

In passato, infatti, una fetta della community aveva dibattuto sulla canonicità o meno del kaioken con il Super Saiyan Blue, polemica nata soprattutto sul fronte cartaceo dove vi era la convinzione che Goku non l'avesse usata al contrario dell'anime.

In realtà, già nel 2020 era stato svelato che il nostro eroe, nello stadio di Super Saiyan Blue, era davvero in grado di utilizzare la tecnica imparata da Re Kaioh, tuttavia il sito ufficiale ha oggi messo un punto sulla faccenda. Nell'ultimo post apparso in home, infatti, viene citato esplicitamente la commistione tra le due forme durante lo scontro con Jiren nel manga, un punto definitivo sulla questione che finalmente chiarisce la strategia di Goku nonostante non fosse stata ben evidenziata da Toyotaro.

Potete comunque recuperare il post in questione tra gli allegati alla fonte.