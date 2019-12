Dragon Ball Super: il sito ufficiale svela le origini di Hit

Un franchise importante come Dragon Ball non poteva avere il proprio sito ufficiale. Il portale giapponese Dragon Ball Official Site non è solo una vetrina, ma anche luogo di interviste e approfondimenti su tutto ciò che concerne la saga delle sette sfere creata da Akira Toriyama nei lontani anni '80.

Come ogni giorno, sul Dragon Ball Official Site appaiono nuove informazioni che durano 24 ore e, nel post preparato per la giornata del 12 dicembre 2019, è stato svelato il processo di creazione di Hit, apparso in Dragon Ball Super.

L'anime ha presentato il personaggio il 21 febbraio 2016 con l'episodio 32. Conosciuto con il nome di "Sicario Leggendario", Hit è un umanoide molto alto e con pelle viola, potente e capace di rivaleggiare con i protagonisti dell'universo 7 di Dragon Ball Super. Colui che ha partecipato poi anche al Torneo del Potere come rappresentante dell'universo 6 è stato creato appositamente da Akira Toriyama, così come tutti gli altri personaggi apparsi nell'arco narrativo dello scontro tra l'universo 6 e 7.

L'origine di Hit non è quindi da attribuirsi né a Toyotaro, che si sta occupando del manga di Dragon Ball Super, né alla produzione dell'anime, bensì al sensei Toriyama stesso. L'immagine scelta serviva per creare un personaggio semplice ma al tempo stesso intrigante e capace di sprigionare forza. Pensate che Toriyama abbia colpito nel segno col design di Hit? Dragon Ball Super è attualmente in pausa mentre aumentano le voci su una seconda stagione, mentre il manga prosegue con l'arco di Molo.