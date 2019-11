Dragon Ball Super: Sosenka ci mostra i cosplay di Caulifla e Kale, quale preferite?

Fino a pochi anni fa, associando i termini "Dragon Ball" e "cosplay", sarebbero immediatamente venuti in mente personaggi come Bulma, C-18 o Videl. L'opera di Akira Toriyama in effetti ha sempre faticato con l'introduzione di personaggi femminili, rimasti spesso in ombra o comunque meno caratterizzati rispetto ai carismatici Guerrieri Z.

Tutto questo però è cambiato con l'arrivo di Dragon Ball Super, visto che l'ultima fatica di Akira Toriyama sembrerebbe essere riuscita nel durissimo compito di introdurre delle nuove e affascinanti combattenti femminili. Stiamo chiaramente parlando di Caulifla e Kale, le due Saiyan dell'Universo 6 mostrate durante la saga del Torneo del Potere.

Negli ultimi mesi il web si è inondato di omaggi dedicati alle due ragazze, e recentemente si unita al coro anche la bellissima Sosenka, una famosa modella americana seguita su Instagram da più di 200.000 persone. La cosplayer ha proposto due diversi costumi, dedicati rispettivamente a Kale e Caulifla, ottenendo il plauso dei suoi fan e più di 70.000 mi piace complessivi.

Casomai non la conosceste vi ricordiamo che Sosenka, conosciuta su Instagram come @itlookslikekilled, è una modella americana famosa principalmente per i suoi cosplay dedicati a Dragon Ball, My Hero Academia e ad alcuni film Disney. Recentemente il suo successo le ha consentito di aprire un patreon, dove condivide alcuni video inediti di make up e body painting, oltre che ad aprire collaborazioni con alcuni eventi anime organizzati nel Nord America.

E voi cosa ne dite? Quale delle due versioni vi piace di più? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se come noi state aspettando il sequel di Dragon Ball Super inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra news dedicata all'argomento!