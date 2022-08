Dragon Ball Super, ecco la sottocopertina del volume 19: è Goku il protagonista

Sembra ormai essersi concluso un importante arco narrativo in Dragon Ball Super. Chi segue la serie su Manga Plus ogni mese, sa che la battaglia con gli Heeter sul pianeta Cereal sembra essersi ormai conclusa. L'arco di Granolah è finito non senza problemi, anche se c'è spazio ancora per qualche altro approfondimento e per i saluti.

Il pubblico giapponese che però segue la serie soltanto in formato tankobon potrà mettere le mani su Dragon Ball Super volume 19 soltanto nei prossimi giorni, con l'uscita programmata per il 4 agosto 2022. Come succede spesso in questi casi, qualcuno è riuscito a dare un'occhiata ad alcuni punti del volume in anticipo. Uno di questi utenti sempre attenti a ciò che accade intorno al mondo di Dragon Ball è DBS Hype che negli scorsi giorni ha pubblicato una nuova immagine sul suo profilo Twitter.

DBS Hype ha fatto vedere quale sarà la sotto copertina del volume 19 di Dragon Ball Super. I tankobon giapponesi, infatti, hanno sia una copertina rimovibile che una sotto copertina in bianco e nero. Quindi sotto l'illustrazione a colori con la famiglia Son felice e al completo, c'è un Goku visto di profilo disegnato da Toyotaro, con il protagonista che ha lo sguardo volto verso la battaglia, mentre i suoi abiti sono consunti e stracciati a causa degli scontri.

Questo mese sarà invece il turno di Dragon Ball Super 87, con forse la chiusura della saga.