Dragon Ball Super: delle spettacolari sneakers nascono dalla collaborazione con Anta

Dragon Ball è uno dei pilastri del mondo legato agli anime e ai manga, e nonostante siano passati più di 30 anni dalla pubblicazione delle avventure del piccolo Goku, la serie continua ad essere una delle più popolari ed apprezzate, grazie anche a Dragon Ball Super, e di conseguenza c’è anche un vasto merchandise dedicato al brand.

Dalle carte da collezione alle action figures di ogni tipo, l’opera creata da Akira Toriyama sembra aver trovato anche un altro modo per arrivare nelle case degli appassionati. Su Twitter sono infatti emerse delle immagini riguardanti un paio di sneakers a tema Dragon Ball. Non è la prima volta che dei fan degli anime vogliono delle scarpe personalizzate, come successo per ONE PIECE, tuttavia stavolta si tratta di una collaborazione ufficiale con la marca di scarpe Anta, che ha dato il via ad una collezione dedicata interamente a Dragon Ball Super.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, l’utente @KenXyro ha condiviso sul suo profilo le foto di presentazione delle scarpe prodotte da Anta. Il primo modello mostrato ha come colore predominante il rosa, affiancato a scritte giapponesi sul lato, che ritrae indubbiamente lo schema dei colori della tunica indossata da Black Goku.

La linea di scarpe nata dalla collaborazione con Anta però presenta anche altri modelli, come quello dedicato alla forma di Super Sayan Blu di Goku, caratterizzate da un’alternanza di blu-arancione, e un altro quasi completamente nero per omaggiare il personaggio di Zamasu. Se siete interessati all'acquisto di uno di questi modelli, sono tutti disponibili sullo store online di Anta al prezzo di 189 dollari americani, escluse le spese di spedizione.