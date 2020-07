Dragon Ball Super: la splendida copertina del volume 13 si mostra in una prima immagine

La saga di Molo è ormai agli sgoccioli e il manga di Dragon Ball Super si sta preparando a dettare le basi per l'ultima e definitiva battaglia contro il potente stregone. Ad ogni modo, l'epico combattimento passerà tra le pagine del nuovo volume che, tra l'altro, si mostra finalmente al pubblico attraverso un primo leak.

L'arco narrativo incentrato sul prigioniero della pattuglia galattica pare ormai in dirittura d'arrivo, nonostante i Guerrieri Z stiano avendo particolari problemi contro i poteri di Molo. Lo stregone, infatti, si è nuovamente trasformato per sfuggire alla tecnica di Vegeta che sembrava averlo davvero messo alle strette. Tuttavia, le prime bozze del capitolo 62 di Dragon Ball Super sembrano confermare lo svantaggio del Principe dei Saiyan contro il nemico rinvigorito, sottolineando l'ennesimo ribaltamento della battaglia. Come se ciò non bastasse, nemmeno Goku può intromettersi nel duello a causa del dispendio di energie del suo precedente scontro che lo ha privato della possibilità di utilizzare l'Ultra Istinto.

A tal proposito, l'epico combattimento in questione sarà protagonista del volume 13 del manga, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia attraverso il leak della copertina. Attualmente, tuttavia, non è disponibile una versione a colori della copertina che sarà invece rilasciata, presumibilmente, con l'uscita del nuovo capitolo sulla rivista V-Jump nei prossimi giorni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa copertina del nuovo tankobon, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.