Dragon Ball Super: una splendida statuetta della fusion Gogeta in due versioni

Nell'aldilà, in uno dei film di Dragon Ball Z, apparve il potentissimo Janemba. Il demone rosa e viola diede del filo da torcere sia a Goku che Vegeta i quali, da soli, sembravano non poter fare assolutamente nulla contro di lui. Per questo sfruttarono la tecnica insegnata ai piccoli Goten e Trunks, la fusion.

Da quella danza Metamor apparentemente sciocca nacque il guerriero più potente del mondo di Dragon Ball, Gogeta. La fusione di quel film non divenne mai però davvero canonica, seppur fu trattata come tale dai fan per diversi anni. Soltanto con l'arrivo al cinema di Dragon Ball Super: Broly Gogeta divenne parte dell'universo canonico creato da Akira Toriyama. In quest'ultima versione, Goku e Vegeta dovettero sfruttarla per abbattere Broly, trasformandosi anche in Super Saiyan Blue.

Ora quelle due versioni di Gogeta possono diventare un oggetto per adornare la vostra scrivania o le vostre mensole. Infatti Figure Class ha condiviso la sua nuova realizzazione che potete osservare nelle foto del tweet in basso di Mundo Kame, sempre attivo sul fronte action figure e statuette. Alta 75 centimetri, larga 72 e profonda 40 vediamo una statuetta sulla fusion Gogeta con tanto di Goku e Vegeta che applicano la danza Metamor.

In una delle versioni vediamo Goku e Vegeta con l'aureola che danno vita a Gogeta Super Saiyan, mentre in basso c'è il viso di Janemba incastonato; nella seconda invece c'è il Gogeta di Dragon Ball Super: Broly, quindi in Super Saiyan Blue. Il prezzo è di 600 euro escluse spese di spedizione, ve ne accaparrereste una?

E vi siete mai chiesti chi sia il più forte tra Gogeta e Vegeth?