Dragon Ball Super: gli spoiler del capitolo 96 mostrano un grande cambiamento!

Mancano ormai solamente pochissimi giorni al rilascio del capitolo 96 di Dragon Ball Super 96, ma gli spoiler trapelati in rete hanno evidenziato una grossa e significativa differenza con il film di Dragon Ball Super: Super Hero. Ecco come il manga di Toyotaro cambierà una parte dello scontro con Cell Max!

Gli spoiler di Dragon Ball Super 96 anticipano il debutto di Orange Piccolo, la nuova forma del guerriero namekkiano che possiede il ki divino. Il prossimo capitolo dell'opera di Toyotaro darà il via alla vera battaglia di questa saga, che ricordiamo essere un adattamento del più recente film anime del franchise.

In Dragon Ball Super 96 comparirà il grande nemico, ovvero Cell Max. A causa del Red Ribbon, è stata ridata la vita a Cell, che vanterà una forma potentissima ma non perfetta e senza controllo. Sarò durante questo scontro che il manga si differenzierà rispetto all'anime movie. Nel manga di Toyotaro, questo arco narrativo ha inizio con un prequel su Goten e Trunks, che da quanto si evince avrà effetto nella continuity della serie.

Come possiamo vedere dagli spoiler di Dragon Ball Super 96, Goten e Trunks parteciperanno alla battaglia con una teatrale entrata in scena. Rispetto al lungometraggio, i due ragazzi indosseranno la divisa da Saiyaman! Non vedremo dunque Trunks e Goten combattere normalmente, ma nelle veci di Saiyaman X-1 e X-2. Resta solo da capire se queste bizzarre tute da supereroi influenzeranno in qualche modo la fusione in Fat Gotenks.