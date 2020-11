Dragon Ball Super: gli spoiler finali del capitolo 66 sono assurdi, nuovo potere per Goku?

Le prime bozze di Dragon Ball Super 66 anticipavano un finale clamoroso, certo, ma niente e nessuno avrebbe mai potuto preparare i fan al contenuto delle immagini condivise poco fa. I primi spoiler ufficiali rivelano una nuova tecnica di Goku, e mostrano quella che sembrerebbe essere l'epica conclusione dello scontro tra il protagonista e Molo.

Nel capitolo 65 di Dragon Ball Super Goku ha sconfitto Molo grazie al potere dell'Ultra Istinto, e quest'ultimo si è fuso con il Pianeta Terra costringendo il Saiyan a prendere una decisione impossibile. Il capitolo sembrava essere il perfetto set-up per mostrare il nuovo potere di Vegeta, che avrebbe dovuto cancellare la fusione e permettere a Goku di terminare lo scontro. Gli spoiler, tuttavia, anticipano tutt'altro.

Come potete vedere in calce, in un clamoroso colpo di scena Goku sembra essersi trasformato in un gigante, crescendo esponenzialmente di taglia fino a raggiungere l'altezza dello stregone. I due si misurano nuovamente l'uno con l'altro e nel contempo, una versione a grandezza umana di Goku conclude la battaglia colpendo il cristallo nella testa dell'avversario.

Il capitolo potrebbe lasciare a bocca aperta a primo acchito, ma osservando più attentamente le pagine è possibile notare alcuni dettagli. Il gigante, infatti, sembrerebbe essere una sorta di proiezione creata da Goku, attivatasi probabilmente grazie al potere dell'Ultra Istinto. Più che una trasformazione, dunque, potrebbe trattarsi di un potere che permette a Goku di "proiettare" la propria energia.

In tutti i casi, il gigante non è una rappresentazione simbolica, ma una figura reale assolutamente presente nello scenario, come dimostrano le reazioni stupite di Vegeta e degli altri compagni del protagonista. Per capire meglio il contesto dovremo aspettare l'uscita del capitolo 66, fissata per domenica 20 novembre alle ore 16:00.