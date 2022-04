Dragon Ball Super: spoiler e riassunto completo del capitolo 83

In uscita il 20 aprile alle ore 17 in punto su MangaPlus, il capitolo 83 di Dragon Ball Super è stato completamente leakkato in rete. L'opera di Toyotaro, torna a dare ampio spazio alla figura di Bardack e alla sua battaglia del passato con gli Heeters.

Dagli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 83, si era già intuito che questo capitolo sarebbe stato interamente dedicato al padre di Goku. Intitolato "Bardack Vs. Gas 2", vedrà l'Heeters dimostrarsi in netta superiorità. Dopo alcuni colpi, Gas afferma che ai Saiyan non resterà molto tempo, come gli ha rivelato suo fratello Elec. L'antagonista si riferisce ovviamente all'attacco di Freezer.

Ad aiutare Bardack c'è Monaito, che decide di utilizzare le Sfere del Drago di Cereal. Il desiderio espresso dal Namecciano è quello di riportare Bardack sul Pianeta Vegeta, assicurandosi della sua incolumità. Il padre di Goku, però, rifiuta: i Saiyan non scappano mai dal combattimento.

Quando il combattimento prosegue, Gas strappa via la coda di Bardack. Ora, non potrà più trasformarsi in Oozaru. Man mano che lo scontro procede, il Saiyan diventa sempre più forte, fin quando non riesce a infliggere un colpo devastante al nemico. A quel punto interviene Elec, che ancora una volta fa cenno a Freezer.

Bardack non capirà le parole pronunciate in Dragon Ball Super 83, ma riuscirà a ottenere una vittoria insperata. Con il ritiro degli Heeters, si chiude anche questo appuntamento con l'opera di Toyotaro.