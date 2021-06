Dragon Ball Super, spoiler ufficiali del capitolo 73: poche chiacchiere, tanta azione

Ormai i due saiyan sono arrivati su Cereal: Goku e Vegeta stanno affrontando Granolah. Il cereleano è diventato più forte grazie alle Sfere del Drago del suo pianeta e ha già iniziato a dare battaglia con Goku. Il protagonista di Dragon Ball Super si è trovato subito in difficoltà ma ha deciso comunque di affrontarlo da solo.

Mentre Vegeta analizza le rovine sparse nei dintorni, Goku affronta Granolah. In Dragon Ball Super 72 abbiamo visto i due nella fase iniziale della battaglia, e il capitolo 73 non sarà da meno. Sono stati infatti divulgati gli spoiler di Dragon Ball Super 73, con la redazione di V-Jump che ha condiviso le prime sette pagine del capitolo, disponibili nel tweet in basso.

Sulla prima pagina campeggia il titolo "Goku VS Granolah", un'indicazione chiarissima di ciò che vedremo nel capitolo. Nelle restanti pagine c'è tantissima azione e praticamente nessun dialogo: Goku e Granolah si affrontano tra pianura e boschi, con onde energetiche e pugni, con ognuno dei due contendenti che cerca di sopraffare l'altro.

Considerate le prime pagine, e considerato il titolo, sembra che Dragon Ball Super 73 sarà un capitolo ricchissimo di azione e quindi diverso dai precedenti, con magari qualche parentesi dedicata agli Heeter. Cosa ne pensate delle prime anticipazioni?