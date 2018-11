Dragon Ball Super, spunta in rete la sinossi ufficiale del nuovo arco narrativo

A cominciare da Dragon Ball Super: Broly, il franchise di Dragon Ball sembra pronto a proporre nuove storie ai fan ancora per anni. Il manga illustrato da Toyotaro, ad esempio, è ufficialmente entrato nel nuovo arco narrativo ambientato qualche tempo dopo la battaglia con Broly, il Leggendario Super Saiyan del Settimo Universo.

Come scoperto durante la giornata di ieri, con l’uscita del 42° capitolo di Dragon Ball Super, i poliziotti della cosiddetta “Pattuglia Galattica” stanno dando la caccia ad un misterioso prigioniero sfuggito alla loro custodia. Per ritrovarlo e acciuffarlo, i piccoli ma abili alieni sembrano aver bisogno dell’aiuto di un essere che da secoli giace all’interno del corpo di Majin Bu: il Grande Kaioshin.



A tal proposito, un leak ha recentemente svelato che il magazine nipponico V-Jump includerà informazioni inedite sul nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, inclusa la sua sinossi ufficiale, che la fonte d’informazione Todd Blankenship ha già tradotto in lingua inglese. Ve ne proponiamo di seguito la traduzioni in italiano.



“Qualche tempo dopo i fatti del Torneo del Potere e di Dragon Ball Super: Broly, Goku e Vegeta si stanno allenando assieme, quando Bulma reca loro un messaggio di Mr. Satan: un mistioso gruppo di individui è apparso davanti alla sua porta e sta cercando di rapire Majin Buu. Goku e Vegeta corrono subito a investigare e trovano un manipolo di individui intenti a caricare Majin Bu (ancora addormentato) su una navicella spaziale dall’aspetto familiare.”

Sfortunatamente la sinossi non rivela nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto già sappiamo, ma perlomeno sembra confermare che la Pattuglia Galattica sarà un elemento principale del nuovo arco narrativo, e non una mera comparsa sporadica.



Poiché Majin Bu è ancora addormentato e il suo letargo potrebbe durare ancora per qualche tempo, non è chiaro il metodo che la Pattuglia Galattica utilizzerà per estrarre il Grande Kaioshin nascosto nelle profondità del suo corpo. Anche perché Majin Bu ha sviluppato una personalità gentile solo dopo l’assorbimento del Grande Kaioshin; a ragion veduta, la sua “rimozione” potrebbe nuovamente privare Majin Bu della propria umanità e spingerlo sulla strada della malvagità.